Chiara Ferragni, sotto indagine per truffa aggravata, non vedrebbe l'ora di spiegare la sua versione dei fatti alla Procura di Milano che lunedì 8 gennaio l'ha iscritta nel registro degli indagata per il caso del pandoro Balocco insieme alla presidente dell'azienda dolciaria Alessandra Balocco. Lo scrive Fanpage. Ma quando potrà essere ascoltata?