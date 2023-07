Carta acquisti, cosa si può comprare e cosa no: «Carne e pesce fresco sì, niente birra o vino e marmellata»

Carta acquisti 2023, per la precisione "Dedicata a te" ed è una carta postepay che serve per combattere i rincari e punta ad aiutare le famiglie che si trovano più in difficoltà. La premier Giorgia Meloni in un videomessaggio ha spiegato la funzione di questa Carta acquisti. «Riguarda particolarmente quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità», ha detto.



«Abbiamo investito 500 milioni di euro e la card sarà disponibile negli uffici delle Poste italiane», ha aggiunto. Dalle carni al caffè, dal pesce fresco al latte in polvere, ma niente birra, vino e marmellata, vediamo insieme cosa può e cosa non può essere acquistato.

Cerchiamo di capire come si utilizza, dove e a chi spetta.