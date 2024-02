Carta Acquisti 2024 da 80 euro per over 65 e genitori di bimbi sotto i 3 anni: cosa è, requisiti e come si utilizza

È disponibile da questo anno la Carta Acquisti, uno strumento utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas. La Carta Acquisti 2024 vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via disponibili. Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata. La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.

Over 65 anni

La Carta Acquisti è una normale carta di pagamento elettronico, uguale a quelle che sono già in circolazione e ampiamente diffuse nel nostro Paese. Principale differenza è che con la Carta Acquisti le spese, invece che essere addebitate al titolare della Carta, sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato. La Carta potrà essere utilizzata per effettuare i propri acquisti in tutti i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard.

I negozi che espongono il simbolo qui di fianco, inoltre, daranno sconti aggiuntivi alle normali promozioni.

Requisiti

- Essere di età non inferiore a 65 anni;

- essere in possesso della cittadinanza italiana;

- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

- avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 8.052,75 € all'anno o di importo inferiore a 10.737,00 € all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;

- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.052,75 €;

non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:

- intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;

- intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;

- intestatario/i di più di una utenza del gas;

- proprietario/i di più di un autoveicolo;

- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana o di categoria catastale C7;

- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 € ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

Modulo e domanda

Genitori di bimbi minori di 3 anni

Requisiti

- Età inferiore a 3 anni;

- essere in possesso della cittadinanza italiana;

- essere cittadino regolarmente iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

- avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 8.052,75 €;

- non essere, da solo o insieme all’esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario e all’altro esercente la potestà genitoriale/soggetto affidatario:

Modulo e domanda