Benzina, prezzi ai massimi da un anno. E da martedì scatta l'obbligo dei cartelloni con le medie nazionali

Scatta l'obbligo di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. Da martedì prossimo, primo agosto, i gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere ben in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quelli medi nazionali, per favorire il confronto da parte degli automobilisti. Una misura voluta dal governo nel decreto benzina di inizio anno, ma fortemente contrastata dagli addetti del settore che per osteggiarla si erano appellati al Tar. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha però respinto la richiesta di sospensiva urgente, dando così di fatto il via libera all'esposizione del doppio prezzo.