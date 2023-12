Assegno inclusione, quando arriva in base alla data della domanda e quale Isee presentare. Requisiti e Faq

con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;

minorenne;

con almeno sessanta anni di età;

in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.

. A partire da gennaio 2024 il beneficio è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

Di fatto va a sostituire il reddito di cittadinanza e già dal mese di dicembre è possibile fare domanda.

Sulla piattaforma dell’Urp Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono disponibili alcuni aggiornamenti per accompagnare gli utenti nel percorso di avviamento dell’Assegno di inclusione. In particolare, tra i nuovi quesiti aggiunti, quelli riferiti ai tempi di decorrenza del beneficio e a quale ISEE sia necessario utilizzare per presentare la domanda che si riportano di seguito.