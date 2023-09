Annalisa, mon amour e la vita da "sposina": «Non credevo nel matrimonio, ma poi...»

Francesco Muglia è uno egli uomini più invidiati d'Italia. Si è sposato da un paio di mesi con la cantante Annalisa ma ma la loro storia d'amore è nata molti anni fa. Dal primo messaggio sui social alla proposta di matrimonio, Annalisa ha deciso di far entrare nella sua quotidianità i suoi fan con una nuova intervista in cui rivela come procede la vita da "sposina". La loro relazione è custodita gelosamente dalla cantante che non ha mai rivelato nulla fino a poco tempo prima delle nozze.