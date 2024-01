Assegno di inclusione. I primi pagamenti scattano il 26 gennaio. Seicentotrentacinque euro di beneficio medio per cinquecentomila nuclei. Parte così l’Adi. Con un assegno più sostanziosi di circa 100 rispetto al reddito di cittadinanza che va a sostituire. Previsto un assegno base pari a 500 euro per i nuclei con minori, anziani, disabili e soggetti in condizioni di svantaggio, ma poi ci sono le maggiorazioni.