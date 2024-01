Perugia, fumogeno lanciato contro l'auto dei carabinieri: Daspo a un tifoso della Vis Pesaro

PESARO - Daspo per un tifoso della Vis Pesaro. Lo ha emesso il questore della provincia di Perugia. Lo scorso 10 dicembre, nel parcheggio dello stadio Curi riservato alla tifoseria ospite, in occasione della partita di calcio di Serie C Perugia-Vis Pesaro, il tifoso ha acceso e lanciato un fumogeno colpendo un'auto dei carabinieri.

Incastrato dai filmati

Il gesto è stato immortalato dalla videosorveglianza e dalle riprese della polizia scientifica. Così il personale della Digos è risalito all'identità del tifoso considerato il presunto responsabile dell'accaduto.