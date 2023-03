​ FANO - E’ morto Giorgio Tonelli, figura carismatica della pallavolo fanese e della Carnevalesca, le due passioni che avevano animato gran parte della sua vita.

E’ deceduto all’età di 75 anni a causa di un male che non perdona. Giorgio lo aveva affrontato con coraggio, lo aveva combattuto con alti e bassi con la speranza di sconfiggerlo; purtroppo in questi ultimi giorni le sue condizioni si sono peggiorate e ha dovuto fare ricorso all’ospedale.

Amava profondamente Fano

Giorgio Tonelli è stato uno di quei fanesi che amava profondamente la sua città cercando in tutti i modi di valorizzarla sia tramite lo sport, fondando nel 1964 la società polisportiva Virtus e, nell’anno 1973, la sezione pallavolo sulla scia della promozione in serie A della squadra femminile della Metauro Mobili, sia dedicandosi all’organizzazione del carnevale, come segretario del consiglio direttivo della Carnevalesca. La sua morte ha sollevato il compianto d e i tanti che hanno avuto modo di conoscere la sua amicizia, la sua determinazione, la nobiltà d’animo.

Portò il settore giovanile ai vertici

N on sono mancate le condoglianze dell’assessore allo s port Barbara Brunori, e del presidente dell’attuale Virtus Emidio Cennerilli: « Senza Giorgio Tonelli - ha detto - non sarebbe esistita la Virtus, ha avuto il grande merito di fondare questa gloriosa realtà sportiva. Ne è stato presidente per 20 anni, raggiungendo risultati straordinari quali gli scudetti Under 15 negli anni 82, 84 e 85. Un grande uomo di sport, ne sentiremo l ’assenza ».

Il comitato territoriale di Pesaro Urbino della Federazione italiana pallavolo (Fipav) ha evidenziato inoltre come: « Sotto la sua presidenza, protrattasi fino all’anno 1987, la Virtus conquistò vari scudetti nel settore giovanile maschile, ponendosi al vertice della pallavolo giovanile italiana e conseguì poi la promozione alla sere B nazionale, dando grande impulso alla diffusione della pratica della pallavolo a Fano e nell’intera provincia ricoprendo vari incarichi nella Federazione » .

Il funerale sarà sabato