Violentata e picchiata dopo una serata in discoteca a Gabicce, la denuncia di una turista milanese 18enne. Fermato un 35enne veneto

GABICCE - Lui 35 anni, le 18. Entrambi turisti, l'uomo residente in Veneto, la ragazzina neomaggiorenne di Milano in vacanza a Rimini. Si erano appena conosciuti alla Baia Imperiale (locale estraneo, ovviamente, ai fatti) di Gabicce e, secondo l'accusa della giovane, con la scusa di un passaggio in auto lui l'avrebbe poi violentata dopo averla picchiata provocandole e ferite guaribili in 45 giorni. La ragazza, secondo quanto ricostruito, si è recata nell'ospedale di Rimini insieme alla sua famiglia e poi ha sporto denuncia dopo aver allertato la polizia.

La competenza passa a Pesaro

Gli inquirenti della squadra mobile di Rimini hanno scoperto l’identità del presunto aggressore rintracciandolo in un albergo della Romagna. Ora è sottoposto a fermo per il pericolo di fuga. La misura è stata poi convalidata dal gip che si è poi dichiarato incompetente perché il fatto è accaduto a Gabicce. La competenza, quindi, è della procura di Pesaro.