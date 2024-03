FANO Le problematiche legate alla viabilità del nostro territorio comunale sono diventate sempre più attuali e stringenti soprattutto in quei quartieri, come il Poderino, che sono stati soggetti a nuova urbanizzazione con la sostituzione di villette unifamiliari con palazzine multifamiliari, creando un notevole incremento del flusso dei veicoli e scarsità di parcheggi.

Richiesta protocollata

A questo proposito è stata attuata una raccolta di firme dai residenti di viale Europa per richiedere la revisione dell’attuale viabilità del traffico motorizzato, ora a doppio senso di marcia, per portarla a senso unico. La richiesta è stata formalizzata in un documento protocollato al Comune di Fano, con l’intento non solo di ridurre il flusso delle auto, ma anche di assicurare un più congruo numero di parcheggi attualmente ridotti da alcuni divieti di sosta introdotti per favorire la circolazione nei due sensi e di rafforzare gli interventi per far rispettare il limite di velocità dei 30 chilometri all’ora.

La richiesta viene sostenuta dal consigliere comunale della lega Luigi Scopelliti, per il quale: «La criticità messa in evidenza dai residenti si riferisce soprattutto alla ridotta sezione trasversale della carreggiata di viale Europa, dovuta anche alle auto parcheggiate su entrambi i lati delviale, che non consente il transito contemporaneo di due autoveicoli nei versi opposti di marcia, a meno di accostare uno dei due il più possibile vicino al bordo della carreggiata lasciando poco spazio di sicurezza ai pedoni o ciclisti che la percorrono».

L'impegno di Scopelliti

«Inoltre – afferma Scopelliti - in corrispondenza dell’orario di inizio e di fine delle lezioni nella scuola del Poderino, alle auto dei residenti parcheggiate lungo il viale, si aggiungono quelle dei genitori che parcheggiano il più possibile vicino alla scuola, e questo rende la gestione del traffico nell’incrocio di con piazza Unità d’Italia assai critica al fine di garantire l’incolumità degli alunni»

. Per fronteggiare questo problema e quello più generale dell’ aumento del traffico e della riduzione dei parcheggi, i residenti chiedono che si riveda l’intera viabilità di tutto il quartiere.