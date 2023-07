Estate di plastica: Fano vieta l'utilizzo del vetro nei luoghi della movida. Multe per chi sarà pizzicato in giro con bottiglie e bicchieri

FANO Fino al 12 settembre niente più contenitori in vetro nelle ore notturne del weekend nella zona del Lido (e non solo). Lo stabilisce la nuova ordinanza del sindaco di Fano Massimo Seri. Lo stop al vetro va dalle 23 del venerdì alle 6 del sabato e dalle 23 del sabato alle 6 della domenica.

Il divieto

Il documento impone alle attività che si trovano oltre la ferrovia sul lato mare - nel tratto compreso tra l’Animalido Dog Beach dell’Arzilla e il porto canale- il divieto di somministrare alimenti e bevande in vetro. L’alternativa sono contenitori di plastica o simili, purché biodegradabili . Sarà vietato anche girare con dei contenitori in vetro in spiaggia, lungo il Lido, sulla battigia, in zona porto o vicino a negozi e locali. Sono previste sanzioni per i trasgressori.