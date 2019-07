Fiamme in ditta, crolla parte del capannone: «Tenete chiuse le finestre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Fiamme nel mobilificio, il sindaco emanda un'ordinanza precauzionale: "Tenete chiuse le finestre".L'allarme è partito questa notte intorno alle 2,30 dal capannone della Fuligni & Sensoli in via dell'Industria a Bottega di Vallefoglia. Per cause ancora al vaglio, è scoppiato un incendio nel capannone delle ditta. I vigili del fuoco sono impegnati sul posto da questa notte, ma il loro tempestivo intervento non è risucito ad evitare che parte della struttura collassasse. Vista la possibile presenza di eternit, e quindi amianto, il sindaco di Vallefoglia ha emanato un'ordinanza in cui chiede ai cittadini di tenere le finestre chiuse.