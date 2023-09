Urbino, lavori in via Raffaello: strada interdetta per un mese. Ecco la viabilità alternativa

URBINO - A partire da lunedì 4 settembre 2023 inizieranno i lavori di rifacimento della pavimentazione dell’ultimo tratto di via Raffaello, fino a piazza della Repubblica, il cuore di Urbino. Per circa un mese il tratto di strada interessato dall’intervento sarà interdetto al traffico veicolare.

Le modifiche alla viabilità

La viabilità sarà temporaneamente modificata: i veicoli i arrivo da Via Raffaello usciranno dal centro storico tramite Porta Santa Lucia, percorrendo via Bramante. Lungo tutta Via Raffaello il passaggio dei pedoni sarà sempre consentito.