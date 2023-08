URBINO Stipulato l’accordo tra Erdis Marche e UniUrb Carlo Bo per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento degli impianti elettrici e antincendio dei Collegi Universitari di Urbino.

Erdis Marche svolgerà le funzioni di supporto tecnico ad UniUrb. Saranno interessati i plessi “Aquilone”, “Serpentine” e “Vela di Urbino”. I lavori garantiranno la massima sicurezza delle residenze a tutela della collettività studentesca che vi accede, con una costante e particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio architettonico “decarliano”.

Lavoro di squadra



La presidente di Erdis Marche, Maura Magrini, si dice positiva: «Assicurare servizi di qualità, che sappiano rispondere alle esigenze sempre crescenti degli studenti, è la mission del Diritto allo Studio, come diritto a studiare bene, in luoghi sicuri e confortevoli. Ribadisco che la riuscita dell’operazione di collaborazione con l’ateneo deriva da un ottimo lavoro di squadra e, per quanto di competenza, non posso che ringraziare l’Area Tecnica dell’Ente che ho l’onore di presiedere che si è messa a disposizione e che con grande professionalità ha permesso la definizione del suddetto accordo».



La collaborazione tra le due istituzioni è finalizzata all’attuazione degli interventi di messa a norma impiantistica delle strutture suddette, estrapolando ed aggiornando gli elaborati dai più generali progetti già depositati presso il Ministero da UniUrb nel maggio 2022 e volti alla completa riqualificazione del campus De Carlo di Urbino, che si spera possano beneficiare delle risorse richieste. I lavori potranno partire nell’autunno. A tal fine Erdis Marche nell’ultimo Consiglio di Amministrazione ha deciso di locare in via transitoria, l’albergo Piero della Francesca al fine di evitare la perdita di ricettività durate l’esecuzione dei lavori.

La struttura era già frutto di un accordo tra Erdis Marche e la proprietà, che aveva previsto il deposito presso il ministero della richiesta di un finanziamento volto alla rifunzionalizzazione della stessa con trasformazione in studentato da parte di Erdis e con l’impegno di quest’ultimo, in caso di ricevimento delle risorse ministeriali, ad acquistare l’albergo. Erdis affitterà la struttura per il tempo necessario all’esecuzione dei suddetti lavori, la locazione, in caso di ricevimento delle citate risorse dal Ministero, confluirà nell’acquisto con la formula del “rent to buy”, non comportando esborso di risorse da parte dell’Ente. «La locazione dell’albergo Piero della Francesca - afferma sempre la presidente Maura Magrini - è un ulteriore importantissimo segnale attestante la capacità di sviluppo dell’Ente, che riesce così facendo ad evitare i disagi derivanti dai lavori di messa a norma dei collegi De Carlo».



Il presidente del Consiglio degli studenti di UniUrb, Giovanni Alvarez, si era interessato della vicenda cercando di coadiuvare il confronto tra i due enti per raggiungere quanto prima una soluzione. «Il risultato è estremamente positivo – dichiara Alvarez – e ribadisce che la comunicazione e la collaborazione tra l’ente regionale e l’ateneo deve essere sempre incessante e andare nella direzione di un miglioramento del servizio offerto a quella che è la platea di riferimento comune ai due: gli studenti».