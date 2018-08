Troppo ubriaco, gli negano â€‹da bere: aggredisce i baristi ed i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Ferragosto turbolento per un 48enne residente in Veneto, ma di fatto domiciliato a Urbino, giù noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il processo per direttissima è avvenuto ieri ed il giudice lo ha condannato a 4 mesi rimettendolo in libertà. o. L’uomo, che probabilmente aveva esagerato con le bevande alcoliche nel corso della serata, ha cominciato ad infastidire il proprietario ed altri clienti di un noto locale del centro di Urbino, diventando molesto. Vedendolo in condizioni decisamente precarie, il proprietario si rifiutava di versargli da bere dell’uomo. Il 48enne non trovava di meglio che portarsi dietro il bancone e spintonare due dipendenti cercando il contatto fisico con il proprietario, il quale non si è lasciato intimorire affatto e di peso l’ha portato fuori dal locale dove stava seduto un carabiniere non in servizio il quale si è qualificato e ha cercato di calmare l’esagitato. La presenza del carabiniere ha avuto l’effetto opposto sul 48enne che si è dimenato ulteriormente cercando spinte, colluttazioni e improperi come colto da raptus violento.