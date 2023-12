Il dolore e il cordoglio delle istituzioni: «Una tragedia immane». Saltamartini: «Eroi silenziosi»

ANCONA - «Non ci sono parole, sono vicino alle famiglie delle vittime. Il personale sanitario che lavora in ambulanza rischia la vita ogni giorno e la mette a servizio dei pazienti. Sono eroi silenziosi e quotidiani: quest'oggi tre di loro sono caduti per adempiere al loro dovere. Dobbiamo essere grati a tutti coloro che ogni giorno si mettono a servizio della comunità con coraggio ed altruismo». È il messaggio commosso dell'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini dopo l'incidente che ha coinvolto un pullman e un'ambulanza dentro una galleria di Urbino in cui sono morti gli occupanti del mezzo di soccorso: tre sanitari e un paziente trasportato.

Il cordoglio del governatore Francesco Acquaroli

«Sono profondamente addolorato per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Urbino, nel quale hanno perso la vita le quattro persone a bordo di una ambulanza.

Una tragedia che ci sconvolge e lascia tutti senza parole. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi del sistema sanitario».

Il presidente della Provincia: «Tutti sconvolti»

«E' una tragedia immane che addolora tutti profondamente. Siamo sconvolti e increduli», ha detto il presidente Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini mentre erano in corso i soccorsi. «Ai familiari delle vittime esprimiamo il nostro profondo cordoglio in questo enorme momento di dolore».

Il sindacato Ugl: «Ancora tristissime morti sul lavoro»

«Lo schianto tra una autombulanza e un pullman all’interno della galleria sulla Statale 73 bis che collega Urbino a Femignano, è una tragedia immane», dichiarano in una nota il Segretario Nazionale Ugl Salute Gianluca Giuliano e il Segretario Regionale Ugl Salute Marche Benito Rossi commentando l’impatto tremendo che ha causato la morte di quattro persone tutte sul mezzo di soccorso, illesi invece tutti i passeggeri del pullman. «Ancora tristissime morti sul lavoro, che riguardano tre operatori sanitari che perdono la vita mentre impegnati nella loro missione di assistenza» continuano i sindacalisti esprimendo la massima solidarietà alle famiglie delle quattro vittime. «In attesa degli esiti sui rilievi effettuati, non possiamo che chiedere il massimo rigore nel rispetto delle misure di sicurezza e dei controlli sui mezzi utilizzati nei soccorsi». concludono i sindacalisti.

La direzione generale dell'Ast

«Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente. Hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita».

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: «Tragedie simili lasciano senza fiato»

«Una tragedia immensa - ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci -. La città, e tutto il territorio provinciale, sono sconvolti dall'incidente successo nella galleria Ca' Gulino. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'incidente, a quelle del paziente e degli operatori sanitari che fino all'ultimo hanno dedicato il loro impegno alla comunità. Il pensiero va anche ai bambini e a tutti i passeggeri del pullman, che per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze. Tragedie del genere lasciano senza parole e senza fiato».