Scoperta la base della coppia di spacciatori di eroina: arrestati entrambi

URBINO - Coppia di pusher usano una base nell’urbinate per il loro smerci: la casa è scoperta dai carabinieri che arrestano i due.I Carabinieri della Tenenza di Cattolica a termine di una specifica attività investigativa hanno tratto in arresto F.D., 36 enne, originario del luogo, pregiudicato e la propria convivente C.A.M., 35 enne, di origini pugliesi, entrambi residenti a Riccione. Nel corso dell’attività infatti, i militari acquisivano importanti elementi indiziari nei confronti della coppia inerenti la probabile detenzione di stupefacenti, usando come base un piccolo appartamento dell’entroterra urbinate. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, infatti, venivano trovati in possesso di complessivi 350 grammi di eroina, 1,70 di marijuana e 1,50 di “ashish, della somma contante di euro 5.700,00, ritenuta provento di spaccio nonché di materiale idoneo alla preparazione delle dosi.