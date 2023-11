URBINO – La consigliera di Liberi per cambiare, Laura Quaresima, come riporta il Ducato ha dato le dimissioni dal Consiglio comunale di Urbino per mancanza di tempo, a seguito della nascita del figlio.

Al suo posto Vitali

Lo ha riferito lei stessa durante il Consiglio comunale nel quale è stata ufficializzata la surroga. Ne prende il posto Loredana Vitali.