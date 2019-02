Facevano prostituire le figlie minorenni: a giudizio insieme ai clienti

di Federica Serfilippi

VALMARECCHIA - In un poco meno di due mesi sarebbero riusciti a mettere in piedi un giro di prostituzione minorile coinvolgendo due sorelle di origine romena. Stando alla ricostruzione della procura, venivano pagate con ricariche telefoniche, regali e con piccole somme di denaro. Sarebbero servite per compiere con le minori, una 14 anni e l’altra 16 all’epoca dei fatti monitorati dagli inquirenti, atti sessuali: rapporti completi e non. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri, era emerso che a pretendere gli incontri intimi erano cinque uomini, tutti residenti in un paesino tra Montefeltro e Valmarecchia. Quattro hanno un’età compresa tra i 72 e i 90 anni. Il “più piccolo”, originario della Nigeria, ne ha 58. Ieri, tutto il gruppetto ha affrontato l’udienza preliminare al tribunale di Ancona per i fatti accaduti tra agosto e ottobre 2015, periodo in cui per la magistratura si sarebbero consumati i rapporti con le due sorelle. A tutti viene contestato il reato della prostituzione minorile. Tale accusa viene anche mossa ai genitori delle vittime e a una bulgara di 26 anni.