Pioggia e detriti in strada chiusa quasi un'ora Statale per Bocca Trabaria

URBINO – Ancora problemi sulla Statale 73 bis, martoriata negli ultimi mesi da frane, smottamenti e cantieri. La strada è stata chiusa per quasi un'oraAnas infatti comunica che, a causa delle forti piogge, era stato chiuso temporaneamente al traffico un tratto in entrambe le direzioni della strada statale 73 bis di Bocca Trabaria, nel territorio comunale di Urbino.Il provvedimento era stato disposto a causa dei detriti presenti all’altezza del km 61,000.Pesanti le ripercussioni sul traffico per la stra rimasta chiusa tre quarti d'ora.