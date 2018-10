Tornano movida e alcol: in una sola notte multati ben 31 studenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO – Tornano i giovedì di Urbino, quando il centro si popola di studenti, e, parallelamente, tornano i controlli del Polizia.Nella tarda serata di ieri, in occasione della Festa dello Studente tenutasi ad Urbino, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale ha effettuato congiuntamente un servizio di ordine pubblico, vista anche la ripresa della “movida” nei locali del centro cittadino nelle “serate del giovedì”, monitorando Piazza della Repubblica e le vie del centro storico, dove si sono riversate centinaia di giovani, molti dei quali provenienti anche da fuori provincia. Complessivamente sono state contestate nella serata 31 sanzioni, 29 delle quali per l’inosservanza del divieto di consumo di alcolici nel centro storico e 2 per ubriachezza molesta.