​Urbino, lavori in corso fra la Croce dei Missionari e la zona Sasso: si procede a senso unico alternato

URBINO- A cura dell’Anas sono in svolgimento dei lavori di asfaltatura lungo la SS 423 Urbinate, fra la Croce dei Missionari e la zona Sasso. I lavori non chiudono completamente la carreggiata al traffico, ma obbligano i veicoli a precedere a senso unico alternato.

Le indicazioni

Nelle ore di punta si creano inevitabilmente delle file in entrambe le direzioni di marcia. I lavori vengono svolti senza interruzione di tempo (anche di notte), per abbreviarne la durata, ma nel frattempo generano alcuni disagi. Anche se l’intervento non è stato pianificato e curato dall’Amministrazione comunale, ci scusiamo per il disagio.