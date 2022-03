Fiamme in casa, paura per l'incendio partito dalla stufetta per scaldare la cuccia del cane

URBINO - L'amore per il proprio cane poteva costare caro ad una famiglia di Urbino, dopo l'incendio che si è sviluppato questa mattina in una casa di via della Loggia. Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco e i danni all'abitazione sono per fortuna limitati; secondo le prime indagi ni le fiamme sarebbero probabilmente state originate da un corto circuito di una studftta utlizzata per scaldare la cuccia del cane. Per fortuna non ci sono stati feriti, neanche tra gli animali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA