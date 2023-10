Urbino, si incendia il motore di un autobus: decisivo l'autista nella gestione del protocollo d'emergenza

URBINO Principio di incendio, oggi (10 ottobre) verso l 10.55, nel motore di un bus che viaggiava in direzione Urbino: l'autista ha fermato la corsa e ha fatto scendere tutti i passeggeri in sicurezza e poi ha portato il mezzo in una zona isolata per gestire il protocollo d'intervento.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ma l'autista e i suoi colleghi avevano già spento le fiamme al motore del bus e messo in sicurezza il mezzo.