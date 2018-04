Chiama i carabinieri «Mi sento minacciato»: ha mezzo kg di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO - Domenica notte, verso le 02.30, ai Carabinieri di Urbino è sopravvenuta una telefonata con richiesta insistente di intervento perchè l’interlocutore “si sentiva minacciato”. Ai collegi universitari è arrivata una pattuglia: il giovane appariva, ai militari, più che turbato. Richiesta di intervento del 118 che somministrava al giovane dei tranquillanti. Nel frattempo, i Carabinieri, guardando in mezzo ai quaderni, trovavano della polvere bianca: cocaina assieme a sostanze da taglio. Nello zainetto, immediatamente dopo, saltavano fuori 3 panetti per un totale di 300 g. di hascisc. In una perquisizione più approfondita a più ampio raggio avvenuta nell’adiacente giardino, da un pozzetto, sono saltati fuori altri 200 g. di hascisc e 20 g. di marijuana suddivisa in dosi. Lo studente 23enne è stato arrestato.