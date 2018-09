Branco di lupi sulla strada: â€‹timore, curiosità e un'auto in testacoda

di Jacopo Zuccari

URBINO – Cuccioli di lupi sulle strade provinciali. Rischio incidenti l’altra sera soprattutto nell’urbinate con una Fiat Punto che va in testacoda per evitare il branco che si muoveva tra asfalto e sterpaglie a caccia di cibo.Sono accorsi decine di animalisti, residenti, curiosi e una pattuglia dei carabinieri l’altra notte, allertati dalla popolazione. Da giorni gli avvistamenti si moltiplicavano e così è scattato il passaparola tra esperti del settore e appassionati del più famoso predatore dell’appennino. Sulla provinciale per Montefabbri l’altra sera anche il fotografo mondolfese Stefano Fagiolo, che insieme ai colleghi Claudio Massanelli e Giuseppe Mazzarella ha non solo documentato ma soprattutto cercato in qualche modo di mettere in salvo i lupi dal transito delle autovetture.