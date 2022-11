PESARO - Gente in strada in pigiama, allarmi impazziti, paura, apprensione e impotenza. Pesaro e Fano sono state le città più vicine all'epicentro della scossa più potente, avvenuta alle 7.07 di oggi 9 novembre. L'immagine simbolo: la statua della Madonnina della Chiesa dei Cappuccini con il volto distrutto e crollato a terra dopo la furia del sisma. In alcuni supermercati (vedi video) i prodotti sono stati scaraventati a terra dalla violenza del terremoto. La scossa più forte - raccontano alcuni testimoni - ha letteralmente spostato alcune auto in fila in via Fratti.

ore 7.07 - La paura in diretta su FanoTv

La paura è andata in diretta su FanoTv durante la rassegna stampa condotta dal giornalista Massimo Foghetti (guarda il video)

ore 7.15 - Calcinacci in strada a Fano e nella stazione di Pesaro

Nella centralissima via Nolfi caduti diversi calcinacci da una casa. Calcinacci caduti a pioggia anche nei sottopassi della stazione ferroviaria di Pesaro. Crollata parte della statua della Madonnina della Chiesa dei Cappuccini.

ore 7.30 - Scuole chiuse, arrivano le prime comunicazioni dei sindaci

Scuole chiuse a Pesaro, Fano, Marotta, Gabicce, Tavullia, Fermignano, Vallefoglia, Colli al Metauro e Urbino (chiusa anche l'Università). In pratica chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il disagio nel disagio: le ordinanze di chiusura delle scuole sono arrivate, in alcuni casi, con gli studenti già in viaggio per le scuole o già arrivati nei plessi.

ore 7.40 - Allarme tsunami rientrato

Rientrato l'allarme tsunami sulla costa pesarese

ore 7.50 - Adriabus mette a disposizione nuovi bus

Adriabus, l'azienda di trasporti di Pesaro, si sta attivando con corse supplementari per riportare a casa gli studenti che erano già in viaggio per andare a scuola. Alle 10.30 verifiche dei vigili del fuoco in via Nanterre, zona 5 Torri. L'Arcodiocesi di Pesaro ha sospeso in via precauzionale le funzioni e gli incontri odierni.

ore 9 - Vimini: «Controlli in corso»

«Controlli in corso ma al momento non si registrano danni a persone o cose» spiega il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini in sostituzione del primo cittadino Matteo Ricci oggi a Bruxelles. «C'è attenzione allo sciame sismico, anche se le scosse seguenti non sono state sentite dalla popolazione. Per oggi uffici pubblici non ancor averificati non saranno aperti».

ore 10 - Annullato l'incontro in Prefettura con il ct Roberto Mancini

A causa dell’evento evento sismico la Società Vis Pesaro 1898 ha deciso, in via precauzionale, di rinviare la presentazione del progetto educativo “ALLO STADIO CON CLASSE” programmata per domani 10 novembre nel Salone Metaurense del Palazzo Ducale, sede della Prefettura di Pesaro e Urbino, che prevedeva la partecipazione di personalità del mondo dello sport a livello nazionale (su tutti il ct della nazionale di Calcio Roberto Mancini) e degli studenti delle classi di vari istituti superiori pesaresi. L’evento sarà riprogrammato in data da destinarsi.

ore 10.30 - Controlli e verifiche in corso a Pesaro

verifiche dei vigili del fuoco in via Nanterre, zona 5 Torri.

ore 11 - Sospese le funzioni dell'Arcidiocesi

L'Arcidiocesi di Pesaro ha sospeso in via precauzionale le funzioni e gli incontri odierni.

ore 11.22 - A Fano scuole e uffici comunali chiusi anche domani

A Fano le scuole e gli uffici comunali che erogano servizi al pubblico resteranno chiusi anche domani

Ore 11.30 - Verifiche in corso, non risultano edifici inagibili

In corso verifiche dei vigili del fuoco (caduti dei calcinacci nel Duomo di Pesaro) ma non risultano edifici inagibili. Chiusi al momento palestre e centri sportivi comunali.