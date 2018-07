Si è spento don Cesare il parroco che suonava le campane per Vale Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA - Le campane, domani, suoneranno solo per lui. Don Cesare Stefani, storico parroco di Tavullia, è passato a miglior vita. Era nato nel 1921 a Candelara, penultimo di 8 figli, la madre sorella del canonico della Cattedrale di Pesaro don Enrico Vichi che, fin fa bambino, lo ha educato a una vita di chiesa durata poi 65 anni, di cui 55 vissuti a Tavullia.Un attaccamento alla maglia, mutuando un termine sportivo, che non conosce eguali. Un attaccamento simile a quello che don Cesare, poi diventato monsignore, ha sempre avuto per Valentino. E non solo per le celebri scampanate che, puntualmente, faceva quando Rossi vinceva a raffica in giro per il mondo. Don Cesare, all’interno della sacrestia della Chiesa di San Lorenzo Martire, aveva allestito un vero e proprio “tempio” dedicato a Vale, con foto e immagini lampeggianti. E nessuno si scandalizzava quando la messa veniva leggermente anticipata o posticipata per seguire il campione in Tv. Valentino, per i 90 anni di don Cesare, non a caso gli regalò un maxi televisore: per vederlo meglio in gara.