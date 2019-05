È morto don Cesare prete delle caramelle Si è spento a 88 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È morto don Cesare Caimmi, il parroco delle caramelle e il Samaritano dei popoli lontani e più deboli. Una delle figure più carismatiche della chiesa di Ancona dove era arrivato nel 1972 per fare il parroco nella chiesa di Santa Maria della Misericordia. La notizia si è diffusa ieri sera in città. Il decesso sarebbe sopraggiunto al termine di un periodo di malattia. Don Cesare aveva 88 anni; divenne sacerdote nel 1955; poi fece il parroco a Camerano e Polverigi prima di approdare ad Ancona. A lui si devono il restauro della chiesa in via Giannelli e l’apertura del cinema Galleria nel 1978. Un viaggio in Uganda nel 1983 gli fece accrescere l’impegno per i più bisognosi che concretizzò con opere di carità per le missioni e l’impegno per la Caritas di Ancona.La cara salma sarà per tutta la giornata odierna nell’abitazione di corso Mazzini, 74. Domani mattina, martedì 28 maggio, il feretro sarà trasferito nella chiesa della Misericordia dove alle 15.30 sua ecc. Mons. Angelo Spina presiederà la concelebrazione eucaristica. Alla fine il corpo mortale di don Cesare partirà per Agugliano dove sarà tumulato nel civico cimitero.