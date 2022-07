FANO - Cambia radicalmente il servizio di manutenzione strade predisposto dall’Amministrazione Comunale. Le nuove modalità, sotto il titolo riassuntivo di Global service, sono state esposte ieri, dal sindaco Massimo Seri, dalle assessore Fabiola Tonelli, Barbara Brunori e dai tecnici comunali, in piazza Venti Settembre, mentre a titolo esemplificativo alcuni operai aggiustavano il selciato della piazza.

La novità è che il servizio è stato affidato a un gestore unico, dopo che la formula che metteva in campo direttamente i dipendenti comunali, magari con il sussidio di alcuni operai esterni appartenenti a diverse ditte, non si è rivelata all’altezza delle esigenze. Ora tutto è affidato ad un raggruppamento temporaneo d’imprese presieduto dalla AVR spa, nota ditta con sede a Roma e responsabile di servizi ottenuti in appalto nelle principali città italiane. «Grazie a tale partnership – ha dichiarato il sindaco Seri - aumenteremo gli standard di intervento per garantire sicurezza, fruibilità, durabilità e decoro delle strade fanesi estese per 450 chilometri. L’elemento caratterizzante di questo accordo risiede nella reperibilità h24 degli 8 addetti di Avr presenti in loco che, in qualsiasi momento della giornata, interverranno in relazione alle emergenze che si presenteranno. Si andrà anche a pianificare in maniera coordinata le attività e le priorità grazie al monitoraggio di tutto il patrimonio stradale condotto da tecnici specializzati. Così facciamo un salto nel futuro».

Il nuovo servizio

Al nuovo servizio è stato dato il nome di “Facciamo strada”. Secondo quanto illustrato dall’assessora Tonelli, l’appalto comprende la chiusura delle buche, il ripristino della pavimentazione lapidea, la sostituzione di cartelli stradali usurati, il ripasso della segnaletica orizzontale, interventi riparativi urgenti su arredi urbani, caditoie, dossi, dissuasori. D’ora in avanti non dovrebbero esserci più tratti di selciato divelto, riparati con catrame, ma l’intervento degli operai dovrebbe essere rapido ed effettuato con i selci. «E’ una questione di responsabilità – ha dichiarato l’ingegner Sara Berni in rappresentanza della ditta- ce la metteremo tutta per interpretare al meglio il ruolo assegnato e restituirvi una città migliore». Nella prima settimana d’appalto sono stati conclusi 72 interventi, di cui 23 sulle pavimentazioni, 37 sulla segnaletica verticale, 6 di regolazione idraulica, 2 dui arredo urbano e 4 di posizionamento segnaletica provvisoria per manifestazioni ed eventi. I cittadini possono segnala la necessità di un intervento telefonando al numero 0721 887526, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, inviando una richiesta per email a segnalazioni@comune.fano.pu.it o su facebook a @facciamostrada.