«Sto per farla finita, trovatemi». Salvato dai carabinieri che lo trattengono al telefono

PESARO - Una telefonata choc alla centrale operativa dei carabinieri. «Pronto, sto per farla finita, trovatemi: ho lasciato un biglietto in macchina con cui comunico alla mia famiglia i motivi del mio gesto». Parole pesantissime a cui l’operatore dei carabinieri ha subito dato seguito in due modi. Il primo cercando di tenere il più possibile al telefono chi aveva chiamato, il secondo allertando immediatamente una pattuglia. Il militare ha chiesto immediatamente in che zona fosse l’uomo e la risposta è stata a Castel di mezzo nel punto conosciuto come Tetto del mondo.



I carabinieri di Gabicce si sono subito precipitati sul posto mentre l’operatore dalla stazione di Pesaro continuava a tenere al telefono chi voleva compiere il gesto estremo. Sono stati attimi interminabili ma fondamentali per mantenere un contatto. Parole che hanno dato un risultato positivo perché all’arrivo della pattuglia l’uomo, un 62enne di Pesaro, era ancora al telefono. Alla vista dei militari non voleva farsi avvicinare. I carabinieri hanno subito notato che la persona si era stretta al collo due fascette elettriche ed era pronto a stringerle. Con molto tatto e assoluta circospezione hanno iniziato un dialogo con il 62enne. Hanno chiesto perché volesse compiere quel gesto tremendo e piano piano l’uomo si è aperto e ha raccontato la sua storia. I carabinieri hanno notato che le fascette stavano facendo effetto e il colore dell’uomo stava cambiando, vista la respirazione sempre più difficoltosa.



Non c’era più tempo da perdere e sono riusciti a convincere il 62enne a farsi togliere quelle costrizioni. Le hanno tagliate salvando così il pesarese che si era legato anche i piedi con le medesime fascette da elettricista. Tra i motivi del gesto la perdita del lavoro a pochi mesi dall’agognata pensione, con la madre anziana e scapolo. Una beffa aggravata dalla situazione generale di un contesto non semplice a livello psicologico. Il 62enne è stato affidato alle cure dei medici che hanno verificato le sue condizioni. Una storia a lieto fine, ma che sarebbe potuta finire in tragedia. E solo grazie al dialogo e alla calma è stato scongiurato il peggio. Intuito, empatia ma soprattutto formazione e i carabinieri sono riusciti a farlo desistere e idealmente a strappare quel biglietto in cui comunicava i motivi del gesto, sperando che possa essere un nuovo inizio per il 62enne.

