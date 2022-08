Carnevale estivo, sfilano i carri a Sassonia ed esplode l'allegria: folla, fantasia e spettacolo con il lancio di caramelle

FANO - Pur in edizione mini il carnevale è riuscito ad attrarre una marea di persone che ieri sera, in occasione della prima sfilata dei carri, ha affollato tutto il lungomare di Sassonia. Ad evidenziare l’esatta imponenza della costruzioni allegoriche che caratterizzano la manifestazione fanese, c’erano i 4 carri di prima categoria posizionati in forma stabile al parcheggio antistante il Pesce Azzurro, all’anfiteatro Rastatt e all’incrocio di viale Adriatico con viale Cristoforo Colombo.



Gli altri, i carri più piccoli che hanno preso parte alla sfilata erano davvero piccoli, compatibilmente con le dimensioni di viale Adriatico ma ciò che ha destato meraviglia è come i loro autori siano riusciti con pochi mezzi a esprimere concetti e a lanciare messaggi di grande valenza socio culturale in maniera mirabile .

Le creazioni

Matteo Angherà con “Freedom” ha rappresentato il desiderio di libertà conseguente all’oppressione imposta dalla pandemia da Covid: un volo di variopinti pappagalli uscit i dalla gabbia, non ha disatteso lo spirito carnevalesco; Anna Mantovani con “Superkalìfriggili” ha voluto interpretare l’Amor Scortese rappresentando la dea indiana in lotta contro i demoni; Luca Vassilich invece con Lovediva, ha realizzato una drag queen baciata da un amorino in ossequio all’amore universale. Il corteo è stato introdotto dalla presidente dell’ente Carnevalesca, in compagnia del Vulon, di Valerio Corradi, presidente del bacanal del gnocco di Verona che ha portato con sé il Papà del Gnocco, ovvero la maschera del Carnevale della città di Giulietta.



Il primo carro a sfilare è stato quello del Pupo ritratto nelle vesti di un Villano da un ’ idea di Ruben Mariotti, quindi l’immancabile Musica Arabita, complesso storico del carnevale di Fano e poi tutti gli altri, compreso il carro di Gradara, quello dell’Aset, quello degli studenti dell’Apolloni e quello costruito apposta per il getto che dopo tanti anni è tornato a vivacizzare il carnevale estivo di Fano. Tra ieri e oggi sulla folla cadono 9 quintali di caramelle e 2 quintali di lecca lecca.

Il programma odierno