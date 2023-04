Scavolini Volley Pesaro, 15 anni dopo lo storico scudetto scatta le festa: appuntamento il 3 giugno

PESARO - Lunedì 28 aprile 2008 la Scavolini volley Pesaro vinse il suo primo, storico scudetto. 15 anni dopo, la ricorrenza è stata celebrata al ristorante Donn'Amalia, dove la squadra festeggiò al ritorno della trasferta vittoriosa di Perugia. Erano presenti alcune delle protagoniste dell'epoca: Carolina Costagrande, Francesca Ferretti e Lucia Lunghi, assieme all'allora vicepresidente Alberico Miniucchi, all'Assessore allo Sport Mila Della Dora e ad Alessandro Di Domenico e Luigia Mazzanti del Comitato organizzatore. L'incontro ha lanciato l'iniziativa del primo weekend di giugno, quando saranno a Pesaro praticamente al completo staff tecnico e squadra autori dell'indimenticabile impresa.

Carolina Costagrande, Francesca Ferretti e Lucia Lunghi

La grande festa di giugno





Così Alessandro Di Domenico: «Vi aspettiamo tutti alla festa di giugno, in particolare nei pomeriggi del 2 e del 3 e, soprattutto, nella serata del 3 giugno, quando rivedremo assieme su grande schermo l'ultimo set della finale scudetto!». Mila Della Dora: «Lo sport di ogni tipo è importante per la nostra città, e una realtà come la Scavolini volley le ha dato grande prestigio. Ho subito appoggiato questa iniziativa così bella quando gli organizzatori me l'hanno presentata». Alberico Miniucchi: «Non amo le rievocazioni, ma questo è un momento di gioia e affetto, perché rivedo qui tante persone con cui ho vissuto emozioni splendide e con le quali è rimasto un legame fortissimo». Lucia Lunghi: «Ero una ragazzina, all'epoca, e vincere così giovane nella mia città uno scudetto nello sport che è stato la grande passione della mia vità è stato indimenticabile». Francesca Ferretti: «E' una grande emozione tornare qui con voi in questa occasione: è stato un traguardo meraviglioso, ho passato a Pesaro 5 anni e per me è una città speciale, e la nostra squadra un gruppo speciale». Carolina Costagrande: «Pesaro è una seconda casa per me, e ho passato qui gli anni sportivi più belli. Ma la cosa che mai mi sarei aspettata è che 15 anni dopo il primo scudetto, mi sarei trovata a festeggiarlo insieme a tutti voi».