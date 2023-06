SASSOCORVARO AUDITORE - Ancora un motociclista morto sulle strade dell’entroterra pesarese. Il tragico incidente è accaduto ieri, intorno alle 11.30, nella località La Baita, nella zona di Auditore. La vittima è Franco Fronzoni di Morciano di Romagna, 70enne, autista in pensione.

Per cause in corso di accertamento è uscito di strada perdendo il controllo della sua Kawasaki: disarcionato dalla moto ha sbattuto con violenza la schiena contro l’unico cartello stradale di quel tratto prima di ricadere a terra esanime. Il centauro partecipava con altri motociclisti a un giro in moto partito da Mondaino.

Il soccorso



La prima a cercare di soccorrerlo è stata una ragazza che lo ha visto sbandare, cadere e rotolare fuori strada . L’immagine che la giovane si è trovata di fronte è stata impressionante. Immediatamente, ha chiamato il 118 ma all’arrivo dell’ambulanza e della pattuglia nel nucleo radiomobile dei carabinieri di Urbino si è solo potuto constatare la morte sul colpo del 70enne. Era stata allertata anche l’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale ma è tornata indietro senza paziente, in codice nero.



Sembra che l’uscita di strada del motociclista sia stata autonoma. Tra i fattori che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude velocità, ma si ipotizzano anche un malore del conducente o un guasto meccanico. Forse Franco Fronzoni si è sentito male ed è caduto, l’urto violento con il terreno e il cartello stradale non gli ha lasciato scampo. L’episodio tragico ha provocato un sentimento di mestizia nel motoraduno, dove la notizia si è rapidamente diffusa.



La salma del motociclista è stata rimossa dall’agenzia di pompe funebri “Conti Oreste” di San Clemente che l’ha portata all’obitorio di Sassocorvaro a disposizione dell’autorità giudiziaria. La moto è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri.