PESARO Addio alla tristezza delle piazzole vuote e all’assedio delle auto nel mercato settimanale del San Decenzio che il 20 febbraio debutta nella nuova veste più ricca di prodotti, armoniosa e omogenea per l’arrivo dei 30 banchi dei produttori agricoli e di commercianti del settore alimentare che, tra porchetta e pesce fritto, hanno finora occupato largo Bachelet, sul retro del Tribunale. Tutto è pronto in vista del controverso trasloco che ha incontrato la resistenza degli ambulanti affezionati alla loro tradizionale location.

Il dado è tratto

Sono intervenute anche Anva-Confesercenti, l’Associazione dei venditori ambulanti, e Confcommercio, e si sono organizzati incontri con gli operatori per spiegare la ratio del trasferimento. Ma ormai il dado è tratto. Il Comune, per la precisione il settore Attività economiche guidato dall’assessore Francesca Frenquellucci, la settimana scorsa ha dato il via libera al trasferimento dei prodotti agro-alimentali nel piazzale del San Decenzio, approvando la graduatoria definitiva dei titolari dei banchi da assegnare e la concessione delle relative piazzole del mercato, precisando che verrà rilasciata autorizzazione nominativa con il numero del posteggio, infine che la partenza del San Decenzio in versione allargata è prevista il 20 febbraio, naturalmente un martedì.

«L’obiettivo è uniformare gli spazi e valorizzare produttori e commercianti, protagonisti di questo tradizionale appuntamento tra lo shopping e la socialità. Vogliamo dare nuovo slancio all’amato mercato e fare risaltare le realtà che lo compongono. Sono certa che alla fine la scelta conquisterà anche i dubbiosi» ha precisato l’assessore Frenquellucci.

«Il settore abbigliamento, calzature e oggettistica per la casa, cioè il non alimentare, negli ultimi tempi ha cambiato volto - sottolinea Marco Fattore, responsabile del servizio Economia e Sviluppo urbano -, in quanto la crisi del commercio su aree pubbliche ha portato alla cessazione di un numero considerevole di attività ambulanti e, per questo motivo, l’area libera è stata adibita a parcheggio al servizio della clientela. A maggio la giunta comunale ha deciso di riqualificare completamente lo spazio di vendita. In primo luogo è stato deciso lo spostamento del mercato di largo Bachelet in un’area specifica individuata all’interno del San Decenzio. È previsto inoltre che i posteggi, fino a oggi occupati in modalità continuativa e dagli “spuntisti” (pur avendo l'autorizzazione al commercio ambulante non detengono il permesso di occupazione del suolo pubblico), vengano trasformati in postazioni con “titolarità”. Si prevede anche una “procedura di miglioramento” che riguarda gli assegnatari che intendono qualificare la loro attuale collocazione».

Disponibilità

Con i 30 nuovi banchi di piazzale Bachelet, dove si renderanno disponibili posti auto, sarà possibile realizzare un’unica area di mercato omogenea, senza l’interruzione dei posti vuoti, che comprende sia il tradizionale settore abbigliamento-calzature sia quello “mangereccio” per un’offerta completa e variegata a disposizione di chi è solito fare compere tra le bancarelle insieme al vantaggio di degustare e portarsi a casa qualche specialità. Sosta consigliata via La Marca

. «Abbiamo ritenuto di procedere con l’operazione di accorpamento dei mercato al fine di renderlo più uniforme e compatto con una disposizione più funzionale. Ma i lavori non finiscono qui, la delibera di giunta del 16 gennaio ha approvato infatti il Piano esecutivo di gestione 2024-2026».