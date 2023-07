URBINO Urbinate a Rimini aggredisce nel corso di un controllo una pattuglia dell’Esercito impegnata nell’Operazione “Strade sicure” e cerca di sfilare l’arma dalla fondina ad uno dei militari. Denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Protagonista dell’ennesimo grave episodio sul piazzale antistante la stazione ferroviaria di Rimini, un 47enne dell’Urbinate che a quanto pare è risultato con numerosi precedenti di polizia alle spalle. E’ successo l’altra sera. Un cittadino ha allertato la pattuglia dell’Esercito perché un soggetto in stato di evidente alterazione psicofisica stava molestando chiunque gli passasse accanto. I militari sono subito intervenuti per identificarlo. L’uomo, alla vista delle divise, anziché calmarsi e rabbonirsi ha risposto alla richiesta di mostrare i documenti prima minacciando e poi saltando addosso ad uno dei militari per buttarlo a terra. Una furia ripartita subito dopo essere stato neutralizzato. Questa volta l’obiettivo non è stato però il militare ma la pistola di ordinanza riposta nella sua fondina. Reso nuovamente e definitivamente inoffensivo, è stato accompagnato nei locali della Polizia ferroviaria lasciati, dopo l’identificazione, con una denuncia a piede libere per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.