Un ponte tra Marche e Romagna nel segno della rievocazione storica: si alza il sipario sul Palio de Lo Daino

Un ponte tra Marche e Romagna nel segno della rievocazione storica. Artisti e artigiani marchigiani si preparano ad invadere il borgo di Mondaino, nell’entroterra di Rimini, in occasione dell’edizione 2023 del Palio de lo daino, il tradizionale evento che commemora la pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro, siglata nel 1459: dal 17 al 20 agosto prossimi il centro storico del paese sulle verdi colline della Valconca si animerà con cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade che indosseranno abiti d’epoca per contendersi la vittoria finale. Un viaggio a ritroso nel tempo che farà immergere il visitatore nelle suggestive atmosfere medioevali: le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle contrade, spettacoli e musica dal vivo. Un evento capace di richiamare migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia.

Il palio

Il Palio servirà anche a creare una sinergia tra la Romagna e una regione considerata un’altra delle culle del Medioevo italiano: le Marche. Mondaino aprirà infatti le sue porte a numerosi artigiani storici provenienti proprio dalle Marche, tra i quali ricamatori e orafi. Al loro fianco, da Ancona, i musici medioevali di Ars Antiquitas, i giullari itineranti di Circateatro di Urbino con le loro straordinarie esibizioni.

Senza dimenticare la Rizoma Folk Band da Fano e l'attrice Viviana De Marco di Civitanova Marche (Macerata). Cresce intanto l'attesa per la 34esima edizione del Palio. Quattro giornate tra cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade (Borgo, Castello, Contado e Montebello) che indosseranno abiti d'epoca per contendersi la vittoria finale. Sarà nuovamente il Contado, primo classificato dell'edizione 2022, ad avere la meglio? Oppure le altre Contrade riusciranno a prendersi la rivincita? Come sempre, le vie e le piazze si accenderanno con le botteghe storiche delle arti e dei mestieri, sbandieratori, armigieri, falconieri, giullari, figuranti, laboratori artigianali, le proposte culinarie delle Contrade, spettacoli e musica dal vivo. Per l'occasione sono in arrivo a Mondaino artisti, artigiani e compagnie provenienti da diverse Regioni d'Italia, a testimonianza della notorietà che nel corso del tempo il Palio ha saputo ritagliarsi nel panorama delle rievocazioni storiche. Da non perdere il suggestivo spettacolo offerto allo scoccare della mezzanotte dall'incendio del castello, che quest'anno si prepara a fare il bis, lasciando a bocca aperta il pubblico sia nella serata di sabato 19 che in quella di domenica 20 agosto.

Il Palio - organizzato dalla Pro Loco di Mondaino presieduta da Fabrizio Ciotti, con la collaborazione del Comune di Mondaino, la compagnia di balestrieri e musici "San Michele" e del punto I.O.R. di Mondaino - si inserisce nella programmazione del “Consorzio europeo Rievocazioni Storiche”.