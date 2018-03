Il vicesindaco incontra Jovanotti: «Rossiniano doc» Collaborazioni in vista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Lorenzo Cherubini alias Jovanotti sarà coinvolto nelle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di Rossini? Può essere e non solo per il recente omaggio durante un concerto al Cigno di Pesaro.Il cantante ha infatti incontrato il vicesindaco e assessore alla culutura Daniele Vimini, che l'ha omaggiato con doni rossiniani, postando poi tutto su Facebook con un messaggio che preconizza eventi futuri: "Lorenzo Jovanotti Cherubini meets Rossini150. L'epistolario della Fondazione G. Rossini e uno speciale Rossini Rock in ceramica per un 'rossiniano doc', immaginando future collaborazioni..."