File e 300 iniezioni all'esordio del centro vaccini Covid nell'ipermercato: «Ma ora l'obiettivo è farne 2mila al giorno»

PESARO - All’avvio delle somministrazioni dei vaccini Covid al Rossini Center. Ieri mattina alle 8,30, c’erano già circa 150 persone in fila, tra over 80 e persone che li accompagnavano. Una lunga fila si è creata nel piazzale davanti all’ingresso del centro vaccinale. Poi la situazione è migliorata.

Dalle 11 in poi chi arrivava è riuscito ad entrare senza particolari attese. Nella prima giornata sono stata effettuate 300 somministrazioni (non erano previsti vaccini al pomeriggio) con l’impiego dello stesso personale sanitario utilizzato al centro Monaldi. Una giornata, quella di ieri, dedicata in particolar modo ai richiami agli over 80 con Pfizer, e qualche somministrazione delle prime dosi.

Le file iniziali si sono create per più fattori: così come era accaduto al Monaldi, molti anziani sono arrivati con anticipo e in diversi casi con moduli da compilare, questo ha generato ulteriori rallentamenti.

L’anticipo

«Raccomandiamo alle persone di precompilare a casa la modulistica - dice la direttrice del Distretto sanitario Elisabetta Esposto - Abbiamo già predisposto con la Protezione Civile un piano di miglioramento della logistica, installando due gazebo nelle entrate del centro commerciale, in modo tale che le persone che non hanno compilato i moduli possano farlo all’esterno, così quando arrivano non perdono tempo. Noi siamo pronti a raddoppiare il numero di vaccini che facevano al Monaldi. Siamo arrivati fino a 900 vaccino al giorno alla Celletta, al Rossini Center si può arrivare anche a 2000. Quando arriverà il quantitativo di dosi sufficiente potremo andare alla massima potenza». Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Eugenio Carlotti è giunto al centro vaccinale alle 7,45. «E già c’era fila - racconta - Il primo problema è la compilazione dei moduli, che cercheremo di risolvere con le strutture esterne mobili. Nel primo giorno sono attive 4 postazione mediche e tre infermieristiche. Aumentare le sedi vaccinali per noi andrebbe benissimo, ma dobbiamo reclutare il personale. Se riusciremo a potenziare il nostro organico soprattutto in termini medici potremo aprire altri punti vaccinali e riuscire a vaccinare tutti entro la fine dell’anno». I primi over 80 all’uscita, dopo aver atteso i 15 minuti seduti per eventuali reazioni avverse, si sono detti soddisfatti della nuova sede. «Ora almeno attendiamo al coperto, prima eravamo all’aperto», hanno riferito coloro che hanno ricevuto la prima dose al Monaldi e il richiamo al Rossini Center. Sempre presenti al mattino Erika Perentin, direttrice del Rossini Center (Gruppo Klépierre) insieme al collaboratore Cristian Coppa. La Protezione Civile ha lavorato con circa 20 unità, guidate dal responsabile comunale Ugo Schiaratura, insieme all’assessore Enzo Belloni. Intorno alle 12,30 c’è stato il sopralluogo del sindaco Matteo Ricci, insieme all’assessore Mila Della Dora e al vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani. «Sono settimane che chiedevamo uno spazio più grande – ricorda il sindaco - Oggi gli operatori ci hanno raccontato di un sistema che funziona meglio. Rimane il problema che gli spazi sono pochi: se vogliamo moltiplicare i vaccini, dobbiamo moltiplicare anche i punti di vaccinazione. Ne servono almeno quattro, due a Pesaro, una a Vallefoglia e una a Gradara. Dobbiamo alzare l’asticella, se necessario facendo i vaccini h24. Chiediamo alla Regione di ascoltare le richieste dei sindaci». La sede (1200 mq fino a 8 postazioni di medici per l’anamnesi e 10 box di infermieri per l’inoculazione del vaccino, oltre a 6 postazioni che gestiranno gli arrivi dei pazienti e le relative pratiche amministrative) sarà operativo fino al 31 dicembre 2021 tutti i giorni dalle 8.30 alle 20.30 compresi festivi (anche Pasqua e Pasquetta).

