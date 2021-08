Stroncato da un malore nel suo appartamento, a vegliarlo il suo fedele cane da cui non si separava mai

PESARO - A vegliarlo hanno trovato il cane, immobile davanti al corpo dell'anziano padrone deceduto da qualche ora. E' successo nella notte a cavallo del Ferragosto, tra sabato e domenica, a Pesaro nella zona del porto. Esanime sul pavimento hanno trovato un 78enne residente in Svizzera ma da tempo a Pesaro dove abitava in un appartamento in via Calata Caio Duilio.

Ad allertare polizia e vigili del fuoco sono stati i parenti del pensionato allarmati perché non riiscivano a mettersi in contatto con lui, il telefono continuava a restare muto. Nella notte è scattato l'intervento dei vigili del fuoco che per entrare all'interno dell'appartamento sono dovuti passare per il terrazzo.

Una volta all'interno hanno trovato l'uomo senza vita. Per lui purtroppo non c era più niente da fare. La morte, per cause natirali, doveva risalire a qualche ora prima. Per tutto il tempo dell'intervento il cagnolino da cui non si separava mai ha vegliato il corpo.

