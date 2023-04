PESARO - Circa l’80% degli alberghi estivi ha riaperto i battenti nel weekend pasquale, il primo test della stagione in arrivo andato a canestro, ma non tutti hanno voluto scommettere sugli eventi sportivi del basket giovanile che rappresentano il principale traino in questa partita giocata d’anticipo per il turismo pesarese.

