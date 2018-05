Truffa del vino ai ristoranti: la polizia individua il responsabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Truffa dei vini, la squadra mobile di Pesaro ha individuato il responsabile. Nei giorni scorsi due ristoratori del territorio avevano ricevuto una chiamata in cui dei clienti chiedevano di poter festeggiare una ricorrenza al ristorante. Ma la condizione era che l'esercente comprasse dei vini di buona marca suggeriti dai clienti stessi. Così gli passavano il numero di un rivenditore con la richiesta del numero di bottiglie. Una volta arrivato il corriere i ristoratori pagavano cash le bottiglie fino a €500 Ma la sera i clienti non si presentavano è il numero risultava sempre spento. Vittime un ristorante di Pesaro e uno di Fano. Scattate le indagini la squadra mobile è riuscita a risalire tramite i numeri telefonici ed altre evidenze al truffatore, un ragazzo di 26 anni di Cuneo. Gli inquirenti stanno raccogliendo altre testimonianze delle vittime per poi andarlo a scovare.