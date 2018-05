Prenotano la cena e fanno comprare vino costoso: ma è soltanto una truffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PESARO - Prenotano una cena sontuosa con tanto di vini pregiati ed è proprio il vino lo specchietto per le allodole che fa scattare la truffa che da Rimini (dove sono stati segnalati diversi casi ultimamente) in questi giorni si è spostata a Pesaro con ristoratori caduti loro malgrado nel tranello che, a sentire le vittime, è sicuramente da copione seriale ma comunque ben congegnato e di difficile intuizione se non si ha la dimistichezza con casi simili. E i ristoratori si trovano con una fornitura di vino scadente pagata carissima (500 euro 6 bottiglie), nessuno che si presenta alla cena e un un numero telefonico disattivato.