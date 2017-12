Matteo, 15 anni, promessa del calcio muore in un incidente dopo la festa

di Silvia Sinibaldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stava tornando con lo scooter a casa dopo una serata in allegria per celebrare il Natale assieme ai suoi compagni di squadra, quella degli Allievi della Vis Pesaro. Ma il destino più infame lo attendeva lungo la Statale Adriatica poco dopo le 23. Matteo Ghiselli è morto a 15 anni in uno scontro con un’utilitaria condotta da una donna. si trovavano entrambi nella stessa traiettoria, una davanti all’altro, ma quando l’automobilista ha svoltato a sinistra per entrare in una traversa, Matteo si è schiantato contro la vettura. Per lui non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sul posto il 118, i vigili urbani e i vigili del fuoco chiamati a recuperare il corpo dello studente incastrato sotto l’auto.