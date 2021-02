Superenalotto: qualcuno ha in tasca una schedina che vale 100mila euro e non lo sa. Dove è stata giocata

PESARO - Pesaro non finisce di stupire sul fronte delle vincite. Non bastasse il super premio della lotteria Italia da 5 milioni e quello da un milione vinto a Soria , ci sono anche gli smemorati che dimenticano di riscuotere la vincita. Si tratta di un premio da 100mila euro assegnato sabato 19 dicembre per il SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”. Dei 100 premi sono 14 quelli non ancora riscossi, di cui uno a Pesaro, alla tabaccheria di viale Fiume, 61. Il termine per la riscossione della vincita scade il 19 marzo.

