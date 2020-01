Pesaro, studenti travolti sulla Statale 16: arriva il semaforo a chiamata davanti al Cecchi

LEGGI ANCHE:

PESARO - Una chiamata per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale sullaall’altezza dell’. Un provvedimento resosi necessario dopo l’investimento avvenuto qualche settimana all’ingresso di scuola con due studentesse che sono state travolte da un’auto nonostante le due amiche attraversassero entrambe sulle strisce e per di più alla presenza delche stava disciplinando in quel momento il traffico fermando i mezzi in transito.Dopo le polemiche che sono seguite, anche perchè c’era già stato un precedente, la risposta dell’Amministrazione comunale non si è fatta attendere con il via libera all’ulteriore messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale che ha così accolto le istanze della scuola.Ieri mattina, primo sopralluogo dei tecnici comunali. «E’ stato confermato dall’assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Belloni – anticipa la vicepreside dell’istituto tecnico agrario, Chiara Fiorucci – l’avvio dell’iter amministrativo per l’installazione di un semaforo a chiamata».