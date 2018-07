Stelle del basket Nba e azzurro alle nozze di Daniel Hackett ed Elisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - « Qualcuno lo ha definito “il matrimonio del secolo”». Le parole sono di Don Lorenzo, che ieri ha officiato la cerimonia nuziale tra Daniel Hackett, play pesarese della Nazionale e prossimo regista del Cska Mosca, e la sua dolce metà Elisa Brunetti, nella Chiesa di San Giovanni Bosco a Osteria Nuova.Una unione in salsa pesarese che dura da otto anni. Lei, capelli raccolti e velo, una sirena affusolata, lui in gran forma con l’abito scuro e un look freschissimo di barbiere. Eleganza e bellezza, soprattutto… altezza vista la netta prevalenza di cestisti tra gli invitati. C’era anche il giocatore Nba Taj Gibson, compagno di College di Daniel e l’ultima stagione ai Minnesota T’wolves, prima ai Chicago Bulls e agli Oklahoma City Thunder. Come lui, felicemente accompagnato anche CJ Wallace, con Hackett a Milano, e ancora David Moss, Pietro Aradori, Alessandro Gentile, Andrea Cinciarini, Peppe Poeta, Amedeo Della Valle, Stefano Mancinelli, Giovanni Tomassini, Simone Flamini, Franko Bushati e Matteo Frassineti, dato come l’ultimo molto probabile acquisto della Vuelle. E ancora Bicio Facenda, Andrea Bartolucci, Marco Gnaccarini e moltissimi altri.