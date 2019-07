Fanno la spesa senza pagare, ma il poliziotto in borghese li pizzica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Furto al supermercato Simply di via Ponchielli. Qui una coppia è stata notata mentre cercava di nascondere alcuni cibi, tra cui latte pane e altri generi di prima necessità. Una agente della questura non in servizio li ha seguiti con lo sguardo per tutto il market senza dare nell’occhio. La coppia, un italiano di 38 anni e la compagna bosniaca, con cittadinanza italiana, non residenti sul territorio, pensava di non essere scoperta. Ma nel frattempo la poliziotta aveva avvisato la Polizia che è intervenuta con una squadra Volante sul posto e ha aspettato la coppia fuori dalle casse. Loro sono passati per l’uscita senza spesa, ma messi alle strette, hanno tirato fuori quanto avevano preso. E così sono stati denunciati per furto e ovviamente rimessi in libertà.