In due sorpresi con le droghe sintetiche: uno arrestato con le pasticche di ecstasy "Rolls Royce"

PESARO - Guerra allo spaccio di droghe sintentiche, come ectsasy e amfentamine, doppia operazione della Polizia di Pesaro. Venerdì scorso, una perquisizione compiuta a Talacchio di Vallefoglia aveva permesso di rinvenire e sequestrare ad un giovane originario del nord Italia, tra altre sostanze, alcune pasticche di metamfetamine/ecstasy, in quel caso di colore viola.

Nella mattinata di ieri, invece, gli investigatori della sezione antidroga della Questura di Pesaro, dopo aver attenzionato e osservato i movimenti di un giovane straniero, da anni stabilmente residente in questo centro, procedevano al suo controllo e alla sua perquisizione, trovando marijuana e pastichhe con il logo Rolls Royce.

L’atto compiuto, esteso anche all’abitazione occupata dal medesimo, permetteva di rinvenire alcuni barattoli contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 40 grammi, nonché tutto il materiale per l’attività di spaccio della medesima sostanza, l’immancabile bilancino, numerosissimi, e di diversi dimensioni, sacchetti per contenere i quantitativi acquistati dai clienti, con chiusura a pressione per salvaguardarne la fragranza. Venivano inoltre rinvenuti e sequestrati sacchi sottovuoto di grosse dimensioni al cui interno erano stati sicuramente custoditi gli originari quantitativi di approvvigionamento.All’interno di un mobile della sala veniva rinvenuta anche una busta contenente la metamfetamina/ecstasy, per l’esattezza n.9 pasticche della quali 8 di colore giallo e una di colore verde, ancora frazionabili in pasticche di minori dimensioni, alcune con impresso il logo “Rolls Royce”. il giovane tratto in arresto è stato condotto nella mattinata odierna innanzi al Giudice del Tribunale di Pesaro che ha convalidato l’arresto .

© RIPRODUZIONE RISERVATA